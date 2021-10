Calciomercato Juventus, capolavoro Cherubini | Colpaccio dal Bayern

Calciomercato Juventus, il piano di Cherubini per arrivare al gioiello del Bayern Monaco in scadenza nel 2023.

In una squadra a cui manca un ariete d’area di rigore, l’importanza degli esterni è indiscutibilmente una risorsa imprescindibile. E di laterali offensivi forti, in grado di saltare l’uomo, la Juve ne ha più di uno: basti pensare a quel Federico Chiesa che fa gola ai top club europei, o a Juan Cuadrado, che ha raggiunto un livello di maturità tale da fargli fare la differenza sia in fase difensiva, che in quella offensiva. Tuttavia, chi sta deludendo un pò le attese è Dejan Kulusevski, che Allegri vede come una sorta di vice Dybala, ma del quale potrebbe fare a meno, laddove si presentassero le giuste condizioni.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Super scambio con l’ex Napoli

Chiaramente, per fare il salto di qualità anche in Europa c’è bisogno di maggiore incisività, e un profilo che potrebbe ingolosire e non poco la Vecchia Signora, è quello di Serge Gnabry, esterno tedesco classe ’95 in forza al Bayern Monaco.