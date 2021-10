Calciomercato Juventus, se ne va in prestito | Interessi dalla Serie A

Calciomercato Juventus, si apre l’ipotesi prestito per il giocatore bianconero. Interessi dalla Serie A per gennaio.

Calciomercato Juventus, si apre l’ipotesi del prestito per il giovane attaccante brasiliano Kaio Jorge. Lo rivela ‘Tuttojuve.com’ che parla di una possibile “addio” del giovane bomber per gennaio. A farsi sotto per il neo acquisto bianconero ci sarebbe diverse squadre di Serie A: Sampdoria, Cagliari e Sassuolo in pole.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, derby all’orizzonte: le possibili novità di Allegri

Addio Kaio Jorge | In prestito in Serie A

Kaio Jorge potrebbe “salutare” i bianconeri e decidere di allontanarsi già a gennaio per avere più spazio e quindi rodarsi in Serie A. Le piccole si fanno sotto e il giocatore sarebbe pronto per l’avventura in prestito vista la sua giovane età.