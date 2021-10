Calciomercato Juventus, gennaio caldo per il centrocampo

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento sempre attuale nella tifoseria bianconera che nel 2022 si aspetta rinforzi.

Mancano ancora diverse settimane all’inizio della finestra di trasferimenti invernali e nel corso del mese di gennaio difficilmente i club faranno grandi investimenti. Di sicuro in tanti, Juventus compresa, magari proveranno ad approfittare di qualche golosa occasione per rinnovare e rinforzare il proprio organico. In casa bianconera il reparto che maggiormente potrebbe subire cambiamenti è la linea mediana. Anche perché in due potrebbero partire stando agli ultimi rumors.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri