Arrivano le dichiarazioni, che sono molto di un giuramento di alta fedeltà, da parte di un fedelissimo di Max Allegri: si tratta del terzino brasiliano Danilo.

«Il Bayern Monaco mi voleva? Sì, ma non volevo io. E per fortuna non lo ha voluto neanche la Juve. Questo è il posto giusto per me». In un’intervista rilasciata a Repubblica, il terzino brasiliano Danilo ha speso parole al miele verso la Vecchia Signora e il suo nuovo allenatore, Max Allegri. «Da lui tento di imparare qualcosa che ancora non mi avevano insegnato, lui vuole un calcio totalmente diverso. Sono sicuro che mi farà diventare più sicuro, più forte».

Danilo e l’avvio di campionato