Danilo e gli altri sudamericani | Nuovi problemi per la Juventus

Danilo e gli altri calciatori sudamericani della Juventus stanno per creare nuovi problemi alla fomazione di Max Allegri in vista della sosta.

La Juventus ha un problema incredibile con la gestione dei calciatori sudamericani. Già a Napoli, come noto, fu costretta a rinunciare a tutti. Non giocarono, cosa che poi portò alla sconfitta, Alex Sandro, Dybala, Bentancur, Danilo e Cuadrado. Adesso la situazione si ripete e contro la Roma, al rientro dagli impegni internazionali, si rischia nuovamente di non averli a disposizione. «Non ho preciso il programma, gli italiani tornano domenica e quindi li ho tutta la settimana – ha detto Allegri -. I sudamericani arriveranno venerdì, giocando domenica sera posso averli a disposizione».

