Juventus, arriva la decisione su Dybala | Annuncio UFFICIALE

Juventus, svolta Dybala: arriva la comunicazione ufficiale tanto attesa. Le ultime sulla situazione legata alla Joya.

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale: l’Argentina ha deciso di non convocare Paulo Dybala per le gare in programma la prossima settimana. Una decisione maturata alla luce dell’infortunio patito dalla Joya in occasione della gara contro la Sampdoria, dove il numero 10 con la fascia sul braccio, dopo aver messo a referto un goal di pregevole fattura, ha dovuto abbandonare anzitempo il campo e rientrare negli spogliatoi, dopo aver accusato un problema di natura muscolare.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, pazza idea Kovacic | C’è il piano per gennaio

Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra: motivo per il quale il ct Scaloni ha preferito far recuperare in tutta serenità l’ex Palermo, risparmiandogli i viaggi transcontinentali. L’attaccante lavorerà dunque per provare a ritornare già in occasione della gara contro la Roma, al rientro dopo la sosta.