Calciomercato Juventus, voci smentite | “A gennaio non si muove”

Calciomercato Juventus: “A gennaio non si muove”: ecco le parole del direttore sportivo sulle voci degli ultimi giorni. Cherubini spiazzato

Negli ultimi giorni è stato uno dei nomi più caldi, soprattutto per un avvio di stagione clamoroso per uno della sua età. E anche oggi, contro la Reggina, Lorenzo Lucca è andato a segno. Il classe 2000 del Pisa è nel mirino di molte big italiane e non solo. E si era anche parlato di una sua possibile partenza a gennaio. Con la Juventus davanti alle altre. Anche perché, il ds dei toscani, è Claudio Chiellini, fratello di Giorgio, ed x bianconero.

Ed è stato proprio il direttore sportivo a spiegare che “non c’è nessuna trattativa per Lucca. Le voci di mercato su una sua cessione a gennaio sono fantacalcio”. Così si mettono a tacere le voci di un possibile arrivo in bianconero. Anche se, da qui ai prossimi mesi, potrebbe davvero succedere di tutto.

Calciomercato Juventus, a gennaio si deve puntare ad altro

La sensazione comunque è che per gennaio la Juventus, che ha bisogno di un attaccante per rinforzare il reparto, debba puntare su qualche altro obiettivo. Lucca, soprattutto se il Pisa continuasse a vincere e rimanere in alto in classifica, difficilmente lo lascerà partire. Poi, in estate, le cose potrebbero decisamente cambiare. Anche se questa continuità trovata dal 21enne, potrebbe far alzare il livello di attenzione nei suoi confronti.

Ma come detto in precedenza potrebbero essere i rapporti con Chiellini a fare la differenza in questa trattativa che ha messo nel mirino uno dei migliori elementi del panorama italiano.