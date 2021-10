Calciomercato Juventus, la strategia per Vlahovic | C’è lo scambio

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero un piano per convincere la Fiorentina a cedere il bomber Vlhavoic.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero ideato un piano per convincere la Fiorentina a cedere il proprio bomber Vlahovic, attaccante dallo score incredibile nonostante la giovanissima età. Stando infatti alle indiscrezioni di ‘Tuttojuve.com’, i bianconeri userebbero una contropartita di qualità per fare abbassare le pretese e quindi il costo della domanda per il bomber. Si parla infatti di un inserimento di Lucca, giovane italiano che sembra ormai pronto al salto di qualità. I bianconeri potrebbero prelevarlo e poi cederlo alla Fiorentina per arrivare a Vlahovic.

C’è la strategia per Vlahovic | Lucca più soldi

Giocatore importante che nonostante la giovanissima età continua a segnare ad ogni partita. Il perfetto profilo in grande di fare la differenza oggi ma soprattutto domani vista l’età decisamente giovane: il giocatore è solo un classe 2000. Stando infatti alle ultime indiscrezioni i bianconeri potrebbero sfruttare l’occasione per inserire Lucca, il giovane bomber italiano nella trattativa per arrivare al pupillo di Commisso.