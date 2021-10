Calciomercato Juventus, importanti novità sul futuro del Kun Aguero, che potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio.

Il Barcellona ha da tempo avviato un nuovo ciclo, all’insegna del contenimento dei costi, e al taglio drastico di un monte ingaggi che era arrivato a superare di gran lunga i ricavi di un club che ha dovuto, consequenzialmente, ridimensionare anche i suoi obiettivi. La vicenda legata a Leo Messi è l’acme di un processo che durerà ancora per molti anni, durante il quale i blaugrana dovranno puntare molto sui giovani della propria Cantera, come fatto per i vari Messi, Iniesta e Xavi. E proprio la possibile permanenza della “Pulce” aveva indotto el “Kun Aguero”, svincolatosi dal Manchester City, ad accettare la corte dei blaugrana, ingolosito dalla possibilità di giocare assieme al proprio compagno di Nazionale.

Calciomercato Juventus, colpo Aguero: le ultime novità

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, il futuro di Aguero è ritornato prepotentemente in discussione, benché l’attaccante argentino sia legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2024. Già a gennaio potrebbero manifestarsi i presupposti per un suo addio, e chissà che la Juve, che ha sì avviato un processo giovani, ma a cui una pedina d’esperienza in attacco potrebbe rivelarsi utile, non ci faccia seriamente un pensierino. I rapporti tra i due club sono più che buoni, come dimostra non solo la vicenda Superlega, ma anche la telenovela Pjanic: ricordiamo che per Aguero, la Juve aveva già effettuato dei sondaggi esplorativi, senza mai affondare il colpo.