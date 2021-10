Christillin non si arrende: «E guarderò Torino-Juventus con un big»

Il membro della Uefa Evelina Christillin è in attesa di gustarsi Torino-Juventus, derby della sua città. «Io credo ancora allo scudetto».

Evelina Christillin guarderà il derby con il solito gruppo di amici («Abbiamo una chat di juventini, tra cui c’è anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini»). Lo farà con un mix di tristezza e di apprensione. «Sarà la prima volta senza Giampiero Boniperti: sarebbe bello potergli dedicare la vittoria». Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, non sono passate inosservate. ««Patisco di più quando giochiamo con l’Inter – ha aggiunto -. Da torinese provo affetto per i granata, non posso non avere in simpatia la squadra che porta il nome della mia città. Però voglio vincere lo stesso…».

LEGGI ANCHE >>> Torino-Juventus, sarà un inferno granata | Stadio esaurito

Christillin e lo scudetto