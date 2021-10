Torino-Juventus, le probabili formazioni. Chiellini torna dal 1′

Max Allegri ha qualche dubbio a centrocampo su come schierare la sua Vecchia Signora. Di certo per Torino-Juventus giocheranno Chiesa e Chiellini che così rientra dal 1′.

«Ho solo due certezze: Szczesny e Chiellini giocheranno di sicuro, gli altri devo decidere. Chi avrà più energia andrà in campo». Ieri Massimiliano Allegri è stato enigmatico sulla formazione che affronterà il derby Torino-Juventus. La rifinitura di questa mattina sarà decisiva per sciogliere diversi dubbi, soprattutto a centrocampo e in attacco. Intanto Giorgio Chiellini si riprenderà il posto in difesa dopo aver saltato la gara di Champions League con il Chelsea. L’unica certezza è questa qua.

Torino-Juventus, le probabili formazioni del derby

Secondo la Gazzetta dello Sport a centrocampo Locatelli e Bentancur dovrebbero essere sicuri del posto. Il dubbio è a sinistra dove Rabiot non è ancora al meglio ed è in ballottaggio con McKennie e Bernardeschi. L’azzurro potrebbe anche giocare nuovamente in attacco, accanto a Kean: in quel caso Chiesa tornerà a muoversi sulla fascia. In difesa da capire se Danilo giocherà oppure toccherà a Cuadrado agire da terzino.