Calciomercato Juventus, i tifosi lo “cedono” | Addio a gennaio?

Calciomercato Juventus, i tifosi non ne possono più: furia social ed addio anticipato? Ecco quello che sta succedendo.

Anche contro il Torino ha gettato alle ortiche un’altra chance che Massimiliano Allegri gli ha concesso. Occasioni che stanno cominciando a diventare troppe, e che potrebbero portare ad una sua cessione: ci stiamo riferendo, nel caso in cui non si fosse capito, ad un’eventuale cessione di Weston Mckennie, che già in estate sembrava essere sul punto di partire, qualora fosse arrivata un’offerta da almeno 30 milioni di euro. Soldi che non sono mai arrivati, e che obbligano il club bianconero a serie valutazioni di mercato.

Calciomercato Juventus, addio Mckennie: i tifosi lo hanno scaricato

I tifosi lo hanno protetto, lo hanno “coccolato”, ma ormai anche i supporters della Vecchia Signora hanno perso ogni tipo di speranza: svogliato, abulico, incostante, inconcludente: l’ex Schalke, insomma, sembra stia attraversando un percorso involutivo, e una sua partenza a gennaio non è affatto da escludere. Soldi che eventualmente verrebbero reinvestiti per rinforzare un reparto che merita altri tipi di ritocchi, e che comunque soffre la mancanza di una guida sicura, ruolo che Wes, ormai, non può ricoprire.