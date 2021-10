Calciomercato Juventus e Milan, addio a zero | Doppia beffa

Calciomercato Juventus e Milan, rischio doppia beffa: l’addio a zero scompagina tutte le carte in tavola, aprendo a scenari suggestivi.

Sebbene manchino molti mesi all’apertura ufficiale della sessione di contrattazioni, Juventus e Milan sono già molto attive, per cercare di provare già ad imbastire quelle operazioni con le quali cercare di far fare un salto di qualità importante alle rispettive rose, provando ad eliminare quelle lacune strutturali con le quali devono fare i conti Pioli ed Allegri. In casa bianconera, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, che è stato sostituito da Moise Kean, manca un profilo d’esperienza che capitalizzi la mole di gioco creata dalla “Vecchia Signora”, che in più di una circostanza non è riuscita a pervenire alla via del goal quanto avrebbe meritato.

Tra i tanti profili accostati alla Juve in estate, alcuni rumours riferivano anche di un presunto interesse dei bianconeri per Alexandre Lacazette; il calciatore, in odore di cessione, secondo quanto riportato da fichajes.net, potrebbe essere rimpiazzato all’Arsenal da Andrea Belotti, sul quale aveva da tempo messo gli occhi il Milan, ma senza mai affondare il colpo con convinzione, preferendo temporeggiare. In questo gioco di incastri, chiaramente, Juve e Milan si ritroverebbero ad essere beffati, anche se al momento non si segnala nessuna trattativa ufficiale, sia in un senso che nell’altro.