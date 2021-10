Calciomercato Juventus, il rinnovo non c’è | Trattativa apertissima

Calciomercato Juventus, il rinnovo non c’è, e la convinzione è quella che l’attaccante voglia andare via. La trattativa è apertissima

La trattativa è apertissima. E potrebbe davvero succedere di tutto la prossima estate. E la differenza sta nel prezzo del cartellino. Sì, perché se Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2023, dovesse rinnovare con la Fiorentina, allora servirebbero almeno 80 milioni di euro per riuscire a strapparlo a Commisso. Discorso completamente diverso qualora l’attaccante serbo non mettesse nero su bianco con la società viola: in questo caso, con un contratto non prolungato, le pretese del patron italoamericano dovrebbero per forza abbassarsi.

E secondo quanto riportato da Di Marzio, la tensione in casa Fiorentina inizia a salire. Sì, perché la società ha fatto un’importante proposto di rinnovo al calciatore, che sta prendendo, con la sensazione che lo stesso abbia deciso di non rinnovare. E le cose ovviamente cambiano in maniera radicale.

