Calciomercato Juventus, via in prestito | Allegri ha deciso

Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso: a gennaio va via in prestito. Ecco le squadre che avrebbero già mostrato un interesse

Il derby vinto contro il Torino è stato importante sono tanti aspetti. Non solo la vittoria, senza subire reti, che ha rilanciato la Juventus in classifica, ma anche la sensazione che Massimiliano Allegri abbia finalmente trovato la chiave per far risalire la sua squadra. Inoltre sono state ritrovate quelle certezze difensive che sembravano perse all’inizio della stagione: Szczesny ha messo da parte le insicurezze ed è tornato quel portiere affidabile; de Ligt si è guadagnato una maglia da titolare e da adesso in poi difficilmente la lascerà; Alex Sandro, a sinistra, ha ritrovato corsa e inserimenti. Bene, adesso il problema però si sposa davanti.

Sì, la Juve sulla prima linea ha problemi. Soprattutto numericamente. Solamente Kean è pronto per essere buttato nella mischia – anche se continua a deludere – e se manca uno tra Morata e Dybala allora i problemi escono fuori alla grande. Allegri comunque ha vinto due partite importantissime senza poter contare su nessuno dei due titolari. Ma non si possono chiedere i miracoli al tecnico, che ha bisogno di almeno due elementi. Soprattutto perché, il livornese, sembra aver preso una decisione su Kaio Jorge.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Marotta all’assalto del parametro zero bianconero