Calciomercato Juventus, rinnovo in arrivo: si chiude a ottobre. Salta quindi il possibile colpo a parametro zero dei bianconeri

Nonostante la Juventus, il Real Madrid, e anche il Bayern Monaco abbiano mostrato un sicuro interesse nei suoi confronti, e nonostante il Chelsea abbia fatto capire di non poter arrivare alle cifre richieste dal calciatore, il mese di ottobre è quello decisivo. E la quasi certezza, così come riportato da todofichajes.com, è che Rudiger, difensore tedesco dei Blues in scadenza di contratto, continuerà a giocare in Premier League anche nella prossima stagione.

Di dubbi ormai, secondo quanto riportato dal portale spagnolo, ce ne sarebbero davvero pochi. Una decisione che sarebbe stata presa dal calciatore che avrebbe tutta l’intenzione di rimanere in Inghilterra, convinto anche da Tuchel, tecnico e connazionale del difensore che ha già giocato in Italia con la maglia della Roma.

LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, Allegri nei guai | Sarà ancora emergenza