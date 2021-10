Juventus-Roma, Allegri nei guai | Sarà ancora emergenza

Juventus-Roma, Allegri ancora nei guai. Al rientro dopo la sosta per le nazionali sarà di nuovo emergenza per il tecnico bianconero

Non c’è pace per Massimiliano Allegri. Che già ovviamente pensa al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali che forse, per la Juventus, arriva decisamente nel momento sbagliato. Ovviamente, però, ci sarà il tempo per cercare di recuperare qualche infortunato, soprattutto lì in attacco, per non schierare nuovamente Bernardeschi come falso nove (come successo contro il Chelsea) oppure Kean, che al momento non sembra vivere un buon momento di forma.

La situazione rimane però delicata. Sia Dybala che Morata rimangono in forte dubbio. Entrambi lavoreranno a Torino con l’obiettivo di rimettersi in sesto per la gara contro la squadra di Mourinho che è davanti in classifica e che al momento occupa il quarto posto. Ma i dubbi ci sono e sono tanti davvero.

