Calciomercato Juventus, scambio in Premier con il Manchester City

Calciomercato Juventus, scambio in Premier League con il Manchester City. Allegri punta all’esterno che Guardiola potrebbe cedere

La situazione potrebbe diventare assai più chiara nei prossimi mesi. Quando il Manchester City deciderà il futuro di Mahrez, che ha un contratto in scadenza nel 2023, e che la società inglese, dopo averlo strappato al Leicester, non ha intenzione di perdere a parametro zero. E, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe anche decidere di fare un tentativo per l’esterno algerino. Che piace, e anche tanto, al tecnico bianconero.

In casa Juve, inoltre, c’è un elemento che sta avendo delle grosse difficoltà a recepire i dettami di Max: Kulusevski, infatti, non sta trovando quella continuità che onestamente, anche per via di qualche infortunio di troppo, gli è mancata pure nella passata stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il rinforzo | Colpo da 40 milioni