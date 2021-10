Calciomercato Juventus, addio in corsia | Doppia opzione in Serie A

Calciomercato Juventus, l’addio dell’esubero potrebbe portare alla nascita di una doppia pista percorribile in Serie A: ecco quali.

Contro il Napoli ha avuto la grande occasione di dimostrare tutto il suo valore, di stornare quelle critiche che hanno monopolizzato in maniera spasmodica questo inizio di stagione. Di ritorno dal prestito al Genoa, dopo essere stato, sempre in prestito, al Cagliari, per Luca Pellegrini la possibilità di fare le valigie diventa sempre più concreto. Il terzino, infatti, ha mercato in Serie A e, complice quegli infortuni che terranno fermi ai box pedine chiave di alcuni club, ecco che un eventuale partenza del laterale cresciuto nelle giovanili della Roma è tutto fuorché utopia.

Calciomercato Juventus, Atalanta e Samp potrebbero pensare a Luca Pellegrini

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la candidatura di Pellegrini potrebbe ritornare in auge per chi, come l’Atalanta e la Samp, ha bisogno di un innesto sulla fascia. Gli orobici, infatti, hanno perso Gosens per un paio di mesi e, complice l’infortunio anche di Hateboer, si sono ritrovati improvvisamente senza quella spinta propulsiva sulle corsie esterne da sempre linfa vitale del motore dei bergamaschi. I rapporti tra i due club farebbero il resto, anche se l’ex Cagliari intriga e non poco anche la Samp, che avrebbe già effettuato qualche sondaggio esplorativo.