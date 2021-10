Calciomercato Juventus, il Milan la ribalta: pronto il super rilancio!

Calciomercato Juventus, entrata a gamba tesa del Milan, che cambia incredibilmente le carte in tavola: ecco il rilancio di Maldini!

Il campionato è appena cominciato, ma gli “scontri” tra i top club in Serie A non possono essere relegate solo ad una mera sfera sportiva. Sebbene la sessione di negoziazioni estiva si sia conclusa da poche settimane, i rumours e le indiscrezioni alimentano costantemente l’attenzione mediatica: molti di questi riguardano Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan, sul quale avrebbe messo da tempo gli occhi la Juventus, che si trova “costretta” a rinforzare un reparto giunto ormai al trapasso generazionale, e bisognoso di nuova linfa.

Calciomercato Juventus, il Milan pronto al rilancio per Romagnoli: annuncio Rai

Dopo un inizio un pò in sordina, complice le numerose panchine collezionate, dopo l’infortunio di Kjaer, Romagnoli sembra essere ritornato sui suoi livelli, destando buone sensazioni sia in Serie A che in Champions League (eccezion fatta per la marcatura un pò blanda della quale ha approfittato immediatamente Antoine Griezmann). Ecco perché, secondo quanto riferito da Rai Sport, i rossoneri sarebbero pronti ad un rilancio, per tentare di ingolosire l’ex Roma, “obbligandolo” a rifiutare la corte della Juventus, che potrebbe sfruttare i buoni rapporti con Mino Raiola per mettere la freccia. La partita è appena cominciata…