Calciomercato Juventus, scambio da sogno: Szczesny al Napoli!

Calciomercato Juventus, l’ultima idea, se confermata, avrebbe assolutamente del clamoroso: futuro di Szczesny al Napoli?

Dopo un inizio di stagione in sordina, costellato da molti infortuni che hanno alimentato fervidi dibattiti ed accese discussioni, Szczesny ha confermato di essere “sulla via della guarigione”, disputando ottime prestazioni sia contro il Milan, che contro lo Spezia, chiudendo la saracinesca contro il Toro e il Chelsea. Tuttavia, una sua partenza non è affatto da escludere: secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, un pensierino per l’ex portiere della Roma potrebbe farlo anche il Napoli, magari mettendo sul piatto quel Meret che sta facendo fatica a ritrovare il posto da titolare, dopo aver patito quell’infortunio che ha favorito l’ascesa di Ospina.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo Veretout | Scambio e conguaglio sul piatto

Tuttavia, ed è un dettaglio non proprio banale, Szczesny è legato alla Juve da un contratto fino al 2014, in virtù del quale percepisce quasi 7 milioni di euro netti a stagione: una cifra esageratamente elevata per i parametri imposti dal club partenopeo (ne sa qualcosa anche Lorenzo Insigne). Se a ciò si aggiunge anche l’età non più verde di Tek, l’affare si preannuncia molto in salita, per non dire utopistico.