Calciomercato Juventus, colpo Veretout | Scambio e conguaglio sul piatto

Calciomercato Juventus, assalto a Veretout: offerta pazzesca sul piatto: scambio e conguaglio per provare a convincere la Roma.

L’ottimo inizio di stagione della Roma è certificato dai 15 punti in classifica con i quali i giallorossi inseguono il gruppo di testa, trainato dal Napoli di Luciano Spalletti. Nella compagine di Josè Mourinho, a brillare è senza ombra di dubbio il centrocampo: la stella polare è Lorenzo Pellegrini, ma non bisogna dimenticare che nelle prime due gare Jordan Veretout ha messo a referto la bellezza di 3 reti. Le prestazioni del francese non hanno lasciato indifferenti gli addetti ai lavori: anche la Juve, che comunque sta ricevendo risposte piuttosto confortanti dalla sua mediana nell’ultimo periodo, ci avrebbe fatto un pensierino, e potrebbe entrare nell’ordine di idee di formalizzare un’offerta alla Roma per l’ex Fiorentina.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “tradimento” Bentancur in Serie A | Annuncio Rai

Calciomercato Juventus, Mckennie sul piatto per Veretout: l’offerta

Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, alla luce della valutazione di circa 45-50 milioni di Veretout, la Juve potrebbe provare ad inserire nell’ipotetica trattativa con i giallorossi il cartellino di Weston Mckennie, che sta faticando e non poco ad entrare negli schemi di Allegri, e che potrebbe andar via per fare cassa. Il texano e 10-15 milioni di euro per il rigorista di Mou: offerta che non intriga più di tanto la Roma, con Pinto, e Mourinho, che considerano Veretout un punto di riferimento imprescindibile della nuova creatura targata Special One.