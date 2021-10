Calciomercato Juventus, un solo obiettivo in mediana | È in Serie A

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero un obiettivo prioritario per il centrocampo, si tratta di un giocatore della Serie A.

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero un grande obiettivo a centrocampo. Seguito ormai da diverso tempo e ancora non portato a termine, stiamo parlando del vero fulcro in mediana della Lazio, Milinkovic Savic. Insieme a Pogba il primo desiderio della dirigenza e a questo punto del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Giocatore fondamentale per Inzaghi e adesso pure per Sarri. Prestazioni sempre importanti per un giocatore che da tempo è seguito e sognato dai grandi club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i bianconeri piombano sull’esterno | Si tratta

Milinkovic Savic il grande obiettivo a centrocampo

Continua ad essere lui il primo obiettivo dei bianconeri. Stando infatti ad un indiscrezione di ‘Cacliomercato.com’ i bianconeri starebbero già lavorando ad una possibile trattativa con il club di Lotito per convincerlo a cedere il suo giocatore. Si parla infatti di un inserimento di una contropartita bianconera, di McKennie che verrebbe ceduto alla Lazio in cambio di Savic, ovviamente con un’aggiunta di cash da parte dei bianconeri.