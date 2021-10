Calciomercato Juventus, i bianconeri piombano sull’esterno | Si tratta

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra comunicano un interesse concreto dei bianconeri nei confronti dell’esterno in uscita.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri di un interesse concreto dei bianconeri nei confronti di Dembele in uscita questa estate dal Barcellona. Il francese non intende rinnovare il proprio contratto e potrebbe sistemarsi, dunque, in una nuova squadra dalla prossima estate. Lo comunica il portale ‘Daily Star’ che parla di due squadre in pole per assicurarsi il francese. Stiamo parlando, ovviamente, di Juventus e Manchester United.

Dembele cambia squadra a giugno

Il francese è quindi pronto per scegliere una nuova squadra in estate. Da questo punto di vista i bianconeri sembrano essere pronti. Dembele sarebbe un interprete certamente adattabile alle tattiche del mister Allegri ma su di lui ci sarebbe anche il forte interesse dei Red Devils che dopo il ritorno di Cristiano Ronaldo pensano in grande.