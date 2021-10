Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultime sulle cifre

By

Per il calciomercato della Juventus la chiave non è solo l’arrivo di nuovi campioni ma anche il rinnovo dei giocatori più rappresentativi della rosa.

In cima alla lista delle priorità della Juventus in questo periodo c’è il rinnovo di Paulo Dybala. La volontà del calciatore e quella dirigenza sono ormai chiare da tempo. Il futuro sarà ancora insieme e il numero dieci del resto è al centro del progetto di Allegri, chiamato ad aprire un nuovo ciclo in bianconero. La trattativa va avanti ormai da tempo ma la svolta sembra essere davvero ad un passo.

