Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: novità nella formula | I dettagli

Calciomercato Juventus, stretta finale per il rinnovo di Dybala: c’è una novità sulla formula. Ecco i dettagli dell’affare.

Tanto tuonò, che piovve. Dopo un inseguimento durato mesi e mesi, alla fine Paulo Dybala è in procinto di firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022: contratto fino al 2025, per quello che diventerà a tutti gli effetti uno dei fari della Vecchia Signora, oltre che il leader tecnico. Emergono ulteriori indiscrezioni circa l’accordo, ormai sempre più vicino, e a un passo dal concretizzarsi, tra la Juventus e l’argentino, svelati da Sky, che la dicono lunga sul motivo per il quale si siano rese necessarie settimane e settimane di negoziazioni per trovare finalmente la quadra.

Calciomercato Juventus, firma Dybala: le cifre del rinnovo

L’intesa tra Dybala e la Juve sarebbe stata (quasi) raggiunta sulla base di un contratto che prevede circa 8-9 milioni di euro come parte fissa, a cui bisognerebbe aggiungere dei bonus legati al rendimento dell’argentino, goal, presenze, ed obiettivi di squadre, che chiaramente il calciatore vorrebbe facilmente raggiungibili. Detto questo, se Dybala raggiungerà, ad esempio, 1,5 milioni di emolumenti accessori il prossimo anno, questi soldi si aggiungeranno alla parte fissa dell’anno successivo: un effetto a catena studiato come incentivo per l’ex Palermo, per la cui firma è ormai solo questione di giorni.