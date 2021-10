Calciomercato Juventus, epurato a gennaio | Arriva gratis

Calciomercato Juventus, è stato scaricato dal suo club: si stanno creando le premesse per un clamoroso colpaccio low cost.

Dopo ben 20 turni di campionato nel quale la Juve subiva almeno un goal, contro il Torino Szczesny è riuscito a tenere la porta inviolata, riproponendo quanto successo qualche giorno prima in Champions League in occasione della sfida contro il Chelsea. De Ligt, Bonucci e Chiellini stanno tornando ad erigere un muro, ed Allegri può tornare a puntare al futuro con maggiore ottimismo, fermo restando che, complice l’addio di Demiral, parzialmente coperto dal ritorno in prestito di Rugani, non è escluso che Cherubini possa chiudere un colpo in difesa, possibilmente low cost. E così, oltre a Romagnoli, per il quale il Milan sarebbe pronto al rilancio, per evitare l’irruzione della Vecchia Signora, un altro nome spendibile in chiave bianconera potrebbe essere quello di Samuel Umtiti, alla luce delle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, lo porta Raiola | Maxi sfida in Serie A

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, rivoluzione Allegri | Doppio addio in Premier