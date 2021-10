Calciomercato Juventus, occhi puntati sul talento americano

Il calciomercato della Juventus guarda inevitabilmente alla linea verde e alla scoperta di nuovi talenti in giro per il mondo.

La società bianconera sa programmare bene il futuro e lo confermano le ultime mosse di mercato. Anche nella scorsa estate infatti la Juventus ha pensato a ringiovanire la sua rosa attuale, ma non solo. Ha pescato non solo in Italia ma anche in Europa di giovani talenti mandandoli poi in prestito in altri club o dandogli spazio nelle giovanili. Anche in futuro l’idea è quella di riuscire ad anticipare la concorrenza riuscendo a ingaggiare elementi che poi possono diventare delle colonne della prima squadra.

