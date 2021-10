Calciomercato Juventus, i rinnovi tra le priorità: la situazione

Non solo acquisti o cessioni nel prossimo calciomercato della Juventus. Una delle priorità della dirigenza sono anche i rinnovi.

Quando si parla di rinnovi ovviamente i tifosi bianconeri pensano subito a Paulo Dybala. Da mesi si lavora ad un accordo che ormai pare essere solo una formalità. Del resto il numero dieci è al centro del progetto di Allegri, è molto amato dai tifosi e lende parti hanno deciso di andare avanti insieme. Si parla di un accordo per una cifra totale attorno ai dieci milioni di euro, bonus compresi.

Calciomercato Juventus, anche Bernardeschi potrebbe rinnovare

Una volta raggiunto l’accordo con l’argentino la Juventus passerà ad un altro rinnovo importante, quello di Cuadrado, che dovrebbe restare a Torino almeno per un’altra stagione. Il colombiano è indispensabile per la sua duttilità e per la sua esperienza, la volontà del club è quella di tenerselo stretto. Tra i giocatori che sono in scadenza di contratto c’è anche Federico Bernardeschi. Come riporta Sportmediaset il suo rinnovo è in bilico. La Juventus avrebbe pronto un prolungamento dell’accordo con il jolly offensivo, ma a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio.