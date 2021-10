Calciomercato Juventus, addio Chiesa | Offerta da capogiro dalla Spagna

Calciomercato Juventus, una squadra spagnola sembra intenzionata a fare un’offerta da capogiro per assicurarsi il pupillo bianconero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, dal portale ‘todofichajes.com’ si parla di un interesse fortissimo del Real Madrid nei confronti di Federico Chiesa. Stando infatti all’indiscrezione i blancos valuterebbe l’acquisto del talento bianconero come alternativa ad Haaland e Mbappe. Stando infatti all’indiscrezione lo stesso presidente Florentino Perez avrebbe fatto il nome dell’italiano.

Chiesa l’alternativa a Mbappe

Ora il Real ha un nome su cui puntare. Federico Chiesa è diventato però imprescindibile per la Juventus e difficilmente la Vecchia Signora si priverà di lui, consapevole di avere tra le mani non solo il presente ma anche il futuro della Juventus. Il Real probabilmente avanzerà un’offerta monster tenendo in considerazione il valore iniziale di Chiesa che si aggirava, stando sempre all’indiscrezione spagnola, intorno ai 70 milioni di euro.