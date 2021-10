Calciomercato Juventus, manovre in mezzo al campo per il 2022

Si parla tanto in questo periodo di sosta del campionato del calciomercato della Juventus e dei possibili innesti in vista del 2022.

Guardare al futuro è una prerogativa dei grandi club, che devono cercare di anticipare le mosse della concorrenza per accaparrarsi i migliori elementi in circolazione. Se c’è un reparto nel quale ci si aspettano delle novità per la prossima stagione è la linea mediana. Dove Locatelli al momento è un punto fermo insieme a Bentancur, mentre per gli altri elementi non si può escludere del tutto un futuro lontano da Torino.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire