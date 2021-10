Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: pronta la prima offerta

Il calciomercato della Juventus continua ad accumulare rumors in vista delle mosse che la società bianconera farà nel prossimo anno.

Difficile pensare che a gennaio il club bianconero possa mettere a segno qualche colpo di spessore. Per quelli bisognerà probabilmente attendere l’estate. I tifosi sognano il grande ritorno di Pogba a Torino, ma è in attacco che la squadra di Allegri deve essere rinforzata dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. Serve un bomber che possa segnare almeno 20 gol in campionato e per questo gli occhi si sono posati su Dusan Vlahovic. La punta non rinnoverà con la Fiorentina ma la concorrenza per prenderlo si preannuncia davvero tanta.

