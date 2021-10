Juventus Alessandria, epic fail di DAZN | Ecco cosa è stato trasmesso

Juventus Alessandria, l’epic fail di Dazn questa volta ha assolutamente del clamoroso: ecco cosa è stato trasmesso in diretta.

Che in questo primo scorcio di stagione la visione su DAZN di molte partite abbia lasciato molto a desiderare, non lo scopriamo di certo ora. Tante sono state le lamentele che hanno accompagnato le dirette di tante partite del nostro campionato, da aperte di utenti inferociti per i continui black-out del sistema, o per la scarsa visibilità su determinate piattaforme. Ma quanto successo quest’oggi, in occasione della gara Juventus-Alessandria, ha assolutamente del clamoroso, e per certi aspetti si è trattato di un evento più unico che raro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, “rinnovo a vita” | Spunta la data della firma

Juventus Alessandria, DAZN trasmette…Forum

Fino al sedicesimo minuto della sfida tra i bianconeri e l’Alessandria, infatti, gli utenti connessi sono stati costretti a vedere ciò che stava andando in onda contemporaneamente su Canale 5, e cioè una puntata di Forum. Secondo quanto riferito da calcioefinanza.it, si sarebbe tratta di errore ascrivibile ad EI Towers, reo di aver sbagliato la distribuzione del segnale, ottenendo un feed sbagliato da mandare su Dazn. Verrebbe proprio da dire: piove sul bagnato…