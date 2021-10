Calciomercato Juventus, Gigio come CR7 | L’indizio non lascia dubbi

Calciomercato Juventus, la nazionale ha disputato la ‘finalina’ terzo-quarto posto allo Stadium, un dettaglio non è passato inosservato.

Calciomercato Juventus, l’Italia dopo il trionfo all’Europeo si è qualificata terza anche alla Nations League battendo il Belgio all’Allianz Stadium di Torino. Tra i titolarissimi del match c’era il portiere ex Milan ora al Psg, Gigio Donnarumma. Per diverso tempo l’ex rossonero è stato accostato alla Juventus, identificato fin da subito come l’erede designato di Buffon ma poi alla fine l’agente Mino Raiola e il giocatore hanno preferito optare per la pista straniera andando a scegliere il Psg. Un dettaglio durante la gara non è però passato inosservato.

Gigio come CR7 | Applausi dagli spalti

Un episodio non è infatti passato inosservato. Come riporta ‘Tuttosport’ i tanti applausi ad un portiere “avversario” hanno ricordato molto da vicino l’accoglienza che ricevette Cristiano Ronaldo con quella bellissima rovesciata proprio contro la squadra bianconera in Champions League. La stessa entusiastica accoglienza è stata riservata a Gigio e se il caso vuole, potrebbe coincidere anche con una sorta di indizio di mercato.