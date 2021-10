Juventus, infortunio McKennie | Parla il CT degli Stati Uniti

Juventus, il centrocampista statunitense non parteciperà alla sfida contro il Panama per la qualificazione ai mondiali. Parla il CT.

Juventus, Weston McKennie non volerà a Panama insieme ai suoi compagni di nazionale per la sfida della qualificazione ai mondiali. Lo comunica il CT degli Stati Uniti, Gregg Berhalter che come riporta ‘Espn’ parla di un infortunio non grave del centrocampista. Ecco cosa ha detto l’allenatore: “L’infortunio di Weston non è da ritenersi grave ma abbiamo dovuto pensare che non sarebbe stato in grado di giocare il match. Allora abbiamo deciso non farlo partire per Panama”. Così ha detto il CT degli Stati Uniti proprio a cavallo della grande sfida che vedrà impegnati gli americani nella sfida contro il Panama valida per la qualificazione proprio ai Mondiali del 2022. Il ct Berhalter ha poi concluso, sempre a proposito dell’infortunio del centrocampista bianconero: “Abbiamo preferito mandarlo a Columbus così può iniziare la riabilitazione e essere pronto per mercoledì“.

