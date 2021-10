Calciomercato Juventus, gennaio può essere il mese dell’addio

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento caldissimo per i tifosi con il 2022 che è ormai alle porte.

In estate potrebbero arrivare quei colpi tanto atteso dai tifosi per allestire una squadra sempre più ambizosa. Ma nel frattempo a gennaio la dirigenza bianconera proverà a rinforzare l’organico di Massimiliano Allegri per offrire al tecnico qualche nuovo elemento. Gli impegni sono tanti così come gli imprevisti: per questo motivo occorre avere a disposizione una rosa ampia e di qualità. Per comprare però bisogna anche vedere, fondamentale non appesantire troppo il monte ingaggi.

