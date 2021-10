Calciomercato Juventus, pressing sull’attaccante | C’è anche il Lipsia

Calciomercato Juventus, il pressing sull’attaccante è davvero forte. Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe anche il Lipsia

Sì, è vero, gioca in Serie B. Ma è anche vero che attorno a Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 del Pisa che ha iniziato alla grandissima la stagione – e che s è preso una maglia da titolare nella Nazionale Under 21 – gli interessi cominciano a essere importanti. Non solo per la giovane età, ma anche per quello che sta dimostrando sotto il profilo tecnico: nonostante sia oltre due metri d’altezza, l’attaccante cresciuto nelle giovanili del Palermo con i piedi ci sa fare. E allora è normale che le big iniziano a farci un pensiero. Cercando di lavorare d’anticipo.

Il Pisa, che ne detiene il cartellino, gongola. Sognando il colpo grosso in uscita. Il direttore sportivo dei toscani è Chiellini, fratello di Giorgio, ed ex Juventus. I contatti con i bianconeri quindi sono quasi quotidiani. E non c’è dubbio che Cherubini, al momento, è in una posizione di vantaggio. Ma secondo quanto raccolto da calciomercato.it, ci sarebbero degli inserimenti importanti per il calciatore.

