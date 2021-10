Calciomercato Juventus, c’è l’assalto | A gennaio ci provano dalla Premier

Calciomercato Juventus, a gennaio probabile l’assalto per uno degli obiettivi bianconeri. Dalla Premier League fanno sul serio

Dalla Premier League fanno davvero sul serio. E a gennaio, secondo quanto riportato da TuttoSport, ci potrebbe essere il primo assalto. Con la Juve che in questo caso potrebbe solamente restare a guardare e sperare che le cose, per il Liverpool, non vadano per il verso giusto. Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, starebbe tentando il colpo in Serie A. E ovviamente stiamo parlando di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, che non rinnoverà il suo contratto che scade nel 2023 con la società di Commisso e che sicuramente al termine di questa stagione cambierà casacca. Il quotidiano torinese, però, anticipa quali potrebbero essere le mosse delle big europee che sono tentate dal calciatore. Perché sul serbo non c’è solamente il Manchester City – il Tottenham si è turato fuori – ma anche, e soprattutto la squadra dell’allenatore tedesco, che sembra intenzionata a far partire Firmino.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | C’è la contropartita per Pogba

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, obiettivo Van de Beek | C’è il piano