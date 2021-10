Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | C’è la contropartita per Pogba

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra l’annuncio sul possibile acquisto di Pogba con tanto di contropartita tecnica.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra, esattamente dal ‘Daily Mail’ si para di Pogba, che nonostante gli anni che passano continua a rimanere un chiodo fisso dei bianconeri. A fine stagione il polpo saluterà i Red Devils e potrebbe proprio accasarsi, nuovamente, a Torino. Per rendere possibile la trattativa la Vecchia Signora avrebbe un piano infallibile per convincere i dirigente inglesi. Si parla infatti di una contropartita tecnica per abbassare il prezzo del cartellino del giocatore.

Ramsey sul piatto per arrivare a Pogba

Secondo i media britannici la Juventus potrebbe mettere sul piatto della trattativa per arrivare al Polpo, il cartellino di Aaron Ramsey che avrebbe già chiesto di la cessione. Un addio inevitabile che avverrà nel mercato estivo. Stando al Daily Mail, Ramsey verrà usato in uno scambio con il Polpo per far scendere il prezzo della domanda dei Red Devils, che non sarà di certo super economico.