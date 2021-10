Calciomercato Juventus, obiettivo Van de Beek | C’è il piano

Calciomercato Juventus, l’obiettivo è il centrocampista Van De Beek, la Vecchia Signora avrebbe un piano preciso.

Calciomercato Juventus, come riferito da ‘Juventusnews24’, la Vecchia Signora avrebbe un piano preciso per chiudere l’abile centrocampista del Manchester United già trattato nella scorsa stagione. Sarebbe infatti lui il rinforzo designato per Allegri ma prima di concludere l’operazione bisognerà, necessariamente, cedere. Il primo indiziato è proprio il gallese Aaron Ramsey, la Premier League la destinazione con il Newcastle che si sarebbe guadagnato un primato per l’acquisto, superando Arsenal e West Ham.

Van de Beek arriva con la cessione di Ramsey

L’ex Ajax e compagno di nazionale di De Ligt arriverebbe solo di fronte alla cessione di Aaron Ramsey. Il gallese lascerebbe Torino di fronte ad un importante offerta. Come detto poc’anzi, il Newcastle dello sceicco non baderebbe a spese e sarebbe già pronto a rifondare la squadra con importanti acquisti. Il primo nome potrebbe essere proprio il gallese, non più essenziale nella rosa di Allegri.