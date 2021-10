Calciomercato Juventus, 60 milioni sul piatto | L’ex Paratici ci prova

Calciomercato Juventus, l’ex direttore sportivo bianconero ora al Tottenham prova il doppio colpo in casa della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, l’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici ora diventato uno dei pezzi forti della dirigenza del Tottenham tenterebbe il doppio affare nella sua vecchia casa. Esattamente come viene riportato da ‘TeamTALK’, il Tottenham vorrebbe due giocatori bianconeri che per un motivo o per un altro non hanno saputo brillare come sperato. Stiamo parlando innanzitutto di Weston McKennie ma anche di Kulusevski. Un doppio affare che potrebbe fare comodo ai londinesi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio McKennie | Parla il CT degli Stati Uniti

Paratici vuole McKennie e Kulusevski | 60 milioni l’offerta

Entrambi profili ancora molto giovani, l’esterno svedese è del 2000 mentre il centrocampista due anni più vecchio, del ’98, starebbero pensando l’addio in casa bianconera. Il Tottenham infatti potrebbe acquistare il pacchetto ad un prezzo di favore, dando alla Vecchia Signora 60 milioni di euro che poi verrebbero reinvestiti sicuramente nel mercato in entrata.