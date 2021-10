Calciomercato Juventus, addio dell’attaccante | Parla l’agente

Calciomercato Juventus, ha parlato l’agente dell’attaccante accostato per lungo tempo ai bianconeri, svelando il futuro.

Calciomercato Juventus, il futuro di Gabriel Jesus è deciso. Ne ha parlato l’agente in Italia del giocatore, Giovanni Branchini al Festival dello Sport di Trento ha annunciato quale sarà il destino del giovane bomber brasiliano, uno dei giocatori più osservati proprio dalla Vecchia Signora. Secondo Branchini non ci sarebbe alcuna possibilità di vedere Gabriel Jesus in Italia, in Serie A. Proprio ai media ha dichiarato di come già prima dei citizens nell’affare Jesus ci fosse di mezzo un’italiana, l’Inter, che allora aveva provato a prelevarlo prima dell’acquisto (definitivo) del Manchester City.

Gabriel Jesus non verrà in Italia

Impensabile dunque un futuro del brasiliano in Italia, almeno non nel breve periodo. E Branchini ci ha tenuto a ribadirlo: “Gabriel Jesus non è mai stato sul mercato. Non credo che sia stato vicino a nessun club negli ultimi periodi. Ha dei costi molto alti e per i club italiani, attualmente, non è raggiungibile. Impossibile auspicare un suo arrivo nel breve tempo. Ha delle grandi aspettative con il suo club e importanti obiettivi. Anche se non è mai stato un titolare assoluto ha comunque giocato molto”.