Calciomercato Juventus, colpo Vlahovic | Scambio e conguaglio per il sì

Calciomercato Juventus, affare Vlahovic: scambio e cash alla Fiorentina per arrivare al gigante serbo. Le ultime indiscrezioni.

La bomba Vlahovic è scoppiata in tutta la sua ineluttabile problematicità: come annunciato dal patron viola Rocco Commisso, i gigliati hanno rinunciato a continuare le trattative per il rinnovo del contratto dell’attaccante serbo, in scadenza nel 2023, il cui futuro, ore come ora, è davvero un’incognita. Sul classe ‘2000 si concentrano gli interessi di molte big del panorama europeo, che però al momento non hanno avanzato ancora alcun tipo di offerta concreta ai gigliati, che valutano il proprio attaccante non meno di 80 milioni di euro. Una cifra importante, che però potrebbe essere ridimensionata la ribasso soprattutto se il calciatore decidesse di puntare i piedi.

Calciomercato, il piano della Juventus per Vlahovic: Kulusevski sul piatto

Oltre al Manchester City, al Tottenham e all’Atletico Madrid, anche la Juventus starebbe osservando l’evolversi della situazione con particolare interesse, al punto che si vocifera che i contatti avuti con Ramadani quest’estate, fossero finalizzati non tanto all’acquisto di Miralem Pjanic che i bianconeri, se avessero voluto, avrebbero potuto perfezionare da un momento, quanto al porre la Vecchia Signora in una corsia preferenziale proprio per l’acquisto di Vlahovic, per il quale potrebbe essere offerta come parziale contropartita alla Fiorentina il cartellino di Dejan Kulusevski, per abbassare l’esborso cash. A rivelarlo è gazzetta.it.