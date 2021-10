Verso Juventus-Roma, tutti i dubbi di Allegri

La Juventus inizierà domani a preparare al meglio il prossimo appuntamento di campionato, la sfida casalinga contro la Roma di Mourinho.

Un impegno che non si preannuncia affatto semplice per i bianconeri, che del resto hanno tanti calciatori sparsi ancora in giro per l’Europa. La stanchezza dunque potrebbe farsi sentire nelle gambe. E poi c’è da considerare il valore di un avversario che sotto la guida del portoghese ha trovato grande compattezza e unione d’intenti. I prossimi giorni di allenamenti serviranno a sciogliere i dubbi di formazione di una Juventus che vuole assolutamente i tre punti.

