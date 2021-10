Calciomercato Juventus, anche il Real piomba sul mediano

Le occasioni che ci saranno dovranno essere colte al volo nel prossimo calciomercato della Juventus, che guarda già ovviamente al 2022.

La società bianconera senz’altro avrà messo nel mirino diversi elementi per il futuro, il taccuino conterrà una lista di potenziali obiettivi. Ma si deve sempre fare i conti con il bilancio e con la necessità di non appesantire troppo il monte ingaggi. Si guarderà dunque anche alle possibili occasioni che potrebbero capitare in questi mesi, magari già a gennaio. Con Allegri che potrebbe avere dunque qualche rinforzo già per il girone di ritorno. E’ in estate però che la Juventus proverà a mettere a segno i colpi più importanti.

