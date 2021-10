Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per l’esterno

Ancora una volta è il calciomercato della Juventus uno degli argomenti più dibattuti in questi giorni dagli appassionati di calcio e dai tifosi bianconeri.

Durante questa pausa dei campionati europei si è parlato molto dei possibili trasferimenti del futuro, quelli che avverranno nel 2022. Perché se è vero che a gennaio tutte le squadre proveranno a rinforzarsi, in estate ci saranno molti movimenti. Anche perché ci sono tanti giocatori che sono in scadenza di contratto e dunque potrebbero essere delle golose occasioni a parametro zero. La Juventus segue diverse situazioni ed è pronta a sfruttare l’occasione. Anche se la concorrenza, logicamente, è alta.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Calciomercato Juventus, Roma e Napoli chiedo informazioni su Mazraoui

Il laterale dell’Ajax Noussair Mazraoui è in scadenza di contratto e la sua permanenza in Olanda al momento sembra difficile Anche perché sulle sue tracce ci sono tanti club europei importanti, non solo ovviamente la Juventus. Anzi, come riporta il giornalista Nicolò Schira ci sono anche altri club che in serie A sarebbero pronti a tentare l’assalto al terzino. Roma e Napoli infatti avrebbero richiesto informazioni al suo agente Mino Raiola.

Si ipotizza dunque una battaglia per ingaggiare l’esterno della squadra olandese a parametro zero.