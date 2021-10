Calciomercato Juventus, futuro Pogba | Un’altra italiana si fa avanti

Calciomercato Juventus, non solo i bianconeri anche un’altra big di Serie A vorrebbe il Polpo a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Pogba andrà in scadenza di contratto a fine stagione. I bianconeri sono sempre alla finestra sull’ex storico centrocampista bianconero ceduto proprio ai Red Devils con la più grande maxi plusvalenza della storia. Ma il desiderio del popolo bianconero è di riavere il Polpo a Torino e per renderlo possibile i bianconeri dovranno muoversi per tempo, proprio così, infatti non ci sarebbe solo la Juventus in Serie A su Pogba. Dal portale ‘calciofinancial.com’ infatti, si parla di un’altra squadra interessata a tesserare Pogba a zero.

Pogba a parametro zero | C’è anche il Napoli

Non ci sarebbe solo la Juventus interessata ad acquistare a parametro zero il Polpo. Secondo il portale ‘calciofinancial.com’ anche i partenopei avrebbero mosso il desiderio di arrivare a Pogba nella prossima stagione. Il Napoli in testa alla classifica, qualora riuscisse nella conquista del titolo di Campioni d’Italia, potrebbe regalarsi un importante colpo per continuare la serie di successi.

Pogba dunque potrebbe divenire il sogno di Spalletti parallelamente al sogno dei tanti tifosi bianconeri che videro giocare il loro beniamino per ben quattro stagioni consecutive sotto la Mole. Il futuro di Pogba verrà dunque deciso a breve, consapevole dell’ormai imminente scadenza del suo contratto. Non è nemmeno da escludersi l’eventuale esperienza in Liga, il Real Madrid è una delle squadra ancora interessata a tesserare il Polpo.