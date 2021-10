Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: “Assalto a gennaio”

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri che la società bianconera tenterà l’assalto a gennaio. Ma c’è il problema prezzo

Dall’Inghilterra sono sicuri che la Juventus, già a gennaio, potrebbe tentare l’assalto per un calciatore del Manchester City.

A riportare la notizia è il Sun, che spiega come la società bianconera è interessata alle prestazione del portoghese Bernardo Silva in vista anche della prossima finestra di gennaio. Sarebbe un colpo clamoroso per Allegri, anche se, il tabloid, sottolinea come ci potrebbero essere delle enormi difficoltà per quanto riguarda il prezzo del cartellino. Il City di Guardiola non è disposto a fare nessuno sconto.

Calciomercato Juventus, bianconeri su Bernardo Silva

Bernardo Silva è arrivato al Manchester City nel 2017. Ed ha veramente iniziato alla grande questa stagione. Guardiola lo ha sempre mandato in campo e lui ha risposto presente. Ed è stato uno dei migliori sia nella vittoria esterna sul campo del Chelsea, e anche nel pareggio di Anfield contro il Liverpool. Sfortunato invece nella trasferta di Parigi in Champions League quando ha colpito la traversa da distanza ravvicinata. Ma sicuramente è stato di fondamentale importanza in tutte le uscite dei Citizens in questa stagione.

Qualora l’interessa venisse davvero confermato, la Juventus per strappare Bernardo Silva dovrebbe staccare un assegno da almeno 60 milioni di euro. Una cifra importante ma sicuramente in linea con le qualità del calciatore. Che piace ad Allegri da tempi non sospetti, e che piace anche alla dirigenza bianconera che potrebbe anche cercare una soluzione diversa dal prenderlo a titolo definitivo. Ma sarà difficile che Guardiola se ne privi.