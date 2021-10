Calciomercato Juventus, duello per il centrocampista | Roma avvisata

Calciomercato Juventus, non solo la Roma sul centrocampista ma anche la squadra di Allegri che cerca rinforzi in mediana.

Calciomercato Juventus, non solo la Roma, anche i bianconeri piombano su Zakaria. Il centrocampista del Borussia Monchengladbach è entrato d’interesse anche per la Vecchia Signora che, a questo punto, diventa la rivale dei giallorossi per assicurarsi uno dei più importanti prospetti del calcio svizzero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Milan: addio ai due pupilli | Bianconeri in pole

Su Zakaria c’è anche la Juventus

Denis Zakaria è uno dei prospetti più interessanti del calcio svizzero e uno vero e proprio crack in Bundesliga. Il centrocampista in scadenza di contratto con i tedeschi potrebbe già salutare la Germania a gennaio (a prezzo di saldo) o direttamente a giugno a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, prestito a gennaio | Tre squadre interessate

Secondo ‘Tuttosport’ anche la Juventus si potrebbe fare sotto per assicurarsi nel mercato di riparazione invernale uno dei centrocampista più promettenti dell’Europa. Come dicevamo poc’anzi la Roma è l’altra squadra di Serie A interessata all’acquisto del 24enne, voluto fortemente da José Mourinho. Già in estate Zakaria era il piano b nel caso del fallimento della trattativa che ha poi portato Locatelli in bianconero. Adesso la dirigenza della Vecchia Signora ha ripreso i contatti con l’entourage del giocatore e non è escluso, dunque, un assalto già nel mercato di gennaio, anche se la suggestione a parametro zero in estate potrebbe attrarre di più.