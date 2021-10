Calciomercato Juventus, accordo trovato | Kessie saluta il Milan

Calciomercato Juventus, accordo trovato per Kessie, che alla fine della stagione saluterà il Milan. Ecco dove va il calciatore ivoriano

Probabilmente un altro colpo a parametro zero che la Juventus ha cercato di piazzare nel corso degli ultimi mesi, è praticamente sfumato.

Kessie era un elemento nell’orbita della dirigenza bianconera: non solo per le qualità del calciatore, ma anche e soprattutto per il fatto che alla fine della stagione si libererà dal Milan che per il rinnovo del contratto ha proposto 6 milioni di euro, a differenza degli 8 richiesti dal calciatore. Parti lontanissime e addio certo. E, secondo il giornalista di Telelombardia, Davide Russo de Cerame, il “Presidente” avrebbe già trovato un accordo per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Kessie va al Psg

Otto milioni all’anno con bonus a salire più 5 milioni di bonus al momento della firma del nuovo contratto. Ecco, sarebbe questa la proposta fatta recapitare a Kessie da parte del Psg. Un ingaggio monstre che il Milan non poteva sicuramente offrire. Ma il problema è che nemmeno la Juventus si è avvinata a queste cifre e, con ogni probabilità, vedrà sfuggire l’obiettivo. Dopo Donnarumma, anch’esso volato in Francia, un’altra possibilità di mercato sfumata.

Eppure, fino a poco tempo fa, la società bianconera riusciva a lavorare in anticipo su questioni come quella che interessa Kessie al momento: i calciatori in scadenza, quelli importanti, venivano attratti dal progetto bianconero. Che a dire il vero aveva anche una diversa disponibilità economica che permetteva a Paratici di muoversi con maggiore tranquillità. La pandemia ha stravolto tutto, e anche le casse bianconere sono state toccate. Ma senza dubbio vedere sfumare Kessie in questo modo è davvero un peccato.